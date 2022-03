Uusi tutkimusmenetelmä jäljittää muinaisten tsunamien uhreja joukkohaudoista – luuytimeen kulkeutuneet levät kertovat viimeisistä hengenvedoista

Toisinaan arkeologien ei tarvitse jäädä pähkäilemään löytämänsä joukkohaudan vainajien kuolinsyytä. Miekalla viillellyt raajat tai nuijalla rusennetut kallot todistavat sodasta, ja epidemioiden jäljille päästää laboratoriossa, jos luihin on fossiloitunut vaikkapa ruttobakteerien perimää.

Historialliselta ajalta joukkokuolemista voi löytyä myös kirjallisia lähteitä hautatutkimusten tueksi. Joskus aikakirjoissa viitataan sotien ja tautien lisäksi kärsimyksiin, joita on koitunut ilmaston ääri-ilmiöistä ja mannerlaattojen liikkeistä – maanjäristyksestä, tulivuorenpurkauksesta, hirmumyrskystä tai tsunamista.

Vuoden 2004 tapaninpäivän suurtsunami tappoi yli 200 000 ihmistä. Vastaavia katastrofeja väestömäärään suhteutettuina on täytynyt tapahtua ennenkin, myös silloin, kun ihmiset eivät vielä osanneet kirjoittaa niistä.

Viime vuosikymmenellä hän johti Journal of Archaeological Method and Theory (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistua tutkimusta, jossa Tyynenmeren ja Skotlannin pohjoisten saarien joukkohaudoista löytyi merkkejä siitä, että yhteisöille oli tapahtunut jotakin yllättävää. Vainajia ei ollut ehditty asetella tyypillisiin hautausasentoihin, ja he olivat epätavallisen nuoria.