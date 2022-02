Yhä useampi metsänomistaja ei tiedä, miten metsäänsä hoitaa, ja siksi miljoonien tukirahat jäävät saamatta

Pikkupakkasessa tuoksuu tuore mänty. Peräseinäjoen takamailla Jarmo Piiroinen möyrii metsäkoneellaan Pauli Salosen taimikossa. Tekeillä on nuoren metsän parannustyö, sellainen mihin Suomen Metsäkeskus vuosittain tarjoaa tukea.

Pauli Salosella on metsää noin 100 hehtaaria. Sen hoitoon on haettu ja saatu Kemera-tukea. Saha pysyy Salosenkin hyppysissä, mutta myös yrittäjälle on ollut töitä tarjolla.