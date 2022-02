Syyttäjät vaativat Cannonball-järjestön lakkauttamista – oikeuskäsittely käyntiin valmisteluistunnolla

Syyttäjät vaativat Cannonballin ja sen alayhdistyksen Squad 32:n lakkauttamista. Heidän mukaansa Cannonball on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen. Näin ollen se toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja, ja on yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys.