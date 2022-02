Meyer Turku Oy:lle miljoonarahoitus EU:n elpymisvälineestä – tarkoituksena kehittää ilmastoneutraali risteilyalus

Meyer Turku Oy on saanut Business Finlandin myöntämänä EU:n elpymisvälineen rahoitusta. 20 miljoonan euron rahoituksella tähdätään ilmastoneutraalin risteilyaluksen kehittämiseen.

Meyer Turun tavoitteena on kehittää ilmastoneutraali risteilyaluskonsepti vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on myös, että laivanrakentaminen olisi telakalla CO2-neutraalia vuoteen 2030 mennessä.

Koko hankkeen kustannusarvio on noin 100 miljoonaa. Summasta Business Finlandin rahoittama osuus on 20 miljoonaa ja Meyer Turun oma osuus noin 30 miljoonaa. Lisäksi Business Finland on varannut 50 miljoonaa euroa muille hankkeeseen mukaan tuleville yrityksille, tutkimuslaitoksille ja yliopistoille.