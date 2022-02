Tampereella kultahuuman uskotaan tuovan lisävirtaa Suomessa järjestettäville MM-kisoille – kisojen pääsihteeri: "Nostaa kiekkohaippia huimasti"

Jääkiekon MM-kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen on innoissaan siitä, että olympiakulta saatiin MM-kisojen alle.

– Se nostaa kiekkohaippia huimasti. Varmasti odotukset sekä yleisöllä että joukkueella on seuraavaksi MM-kisoissa. Silloin alkaa uudet karkelot, tänään nautitaan vielä tästä juhlasta.

Miesten jääkiekkojoukkueen lento on juuri laskeutunut Suomeen . Kotimaassa joukkuetta odottaa kansanjuhla Olympiastadionilla. Paikalle odotetaan 20 000 ihmistä.

Joulukuussa avattu Tampereen areena vetää noin 13 500 katsojaa ja lippuja kisoihin on myyty kovaa tahtia. Hietasen mukaan lippuja on vielä jonkin verran jäljellä sekä Suomen että myös muiden maiden peleihin. Lisäksi lippuja on mahdollisesti tulossa vielä myyntiin loppusarjan peleihin.