Ex-presidentti ei halua Piilaakson nörteiltä toista nöyryytystä ja avasi siksi oman "Twitterin" – tästä Donald Trumpin uudessa somessa on kyse

Truth Socialin taustalla on Trumpin uusi yhtiö Trump Media & Technology Group. Trump kertoi tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) , että Truth Social päättäisi teknologiajättien "tyrannian".

Palvelu ei ole ladattavissa suomalaisista sovelluskaupoista. Yhdysvalloissa kerrotaan tuhansien käyttäjien rynnänneen rekisteröitymään. Moni päätyi jonotuslistalle. Myös teknisistä ongelmista (siirryt toiseen palveluun) on raportoitu.

Millaisesta palvelusta on kyse?

Ruutukaappaukset ja mediatiedot kertovat, että Truth Social -palvelu muistuttaa pitkälti Trumpille tuttua Twitteriä. Palvelun keskeinen sisältö on syöte, johon kertyy käyttäjän seuraamien ihmisten viestejä ja päivityksiä.

Miksi Trump haluaa oman somen?

Taustalla on Yhdysvaltain presidentinvaalit. Vaalikampanjan aikana sosiaalisen median jätit, kuten Twitter ja Facebook, ryhtyivät faktantarkistamaan presidentin viestejä.

Eikö Twitterin ja Facebookin vaihtoehtoja ole jo olemassa?

Todellakin on. Selkeästi Trump-myönteisiä somepalveluja ovat esimerkiksi viime kesänä julkaistu Gettr. Sen taustalla on Donald Trumpin pitkäaikainen avustaja Jason Miller .

Toinen Trump-myönteinen some-palvelu on Parler. Se tunnetaan parhaiten palveluna, jonka Apple hyllytti sovelluskaupastaan pian Yhdysvaltain kongressin valtauksen jälkeen. Voimahahmo Parlerin taustalla on republikaaninen vaikuttaja Rebekah Mercer, jonka perhe on sijoittanut myös konservatiiviseen uutissivusto Breitbartiin.