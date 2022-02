Kaksi vuotta kestänyt kontaktien välttely teki osasta nuoria yksinäisiä – mistä sitä sutinaa löytää pikkukaupungissa?

Pandemia on tehnyt nuorista yksinäisempiä. Sen allekirjoittavat nuorten ja nuorten aikuisten parissa Torniossa työskentelevät Reija Nurkkala ja Minna Herukka. Muunsukupuolinen Enna Järvinen ei hae elämäänsä juuri nyt rinnallakulkijaa, mutta myöntää sen olevan hankalaa, mitä pienemmät piirit on. Toimittajana jutussa on Kati Siponmaa.