Uudet satelliittikuvat viittaavat muutokseen Venäjän joukkojen sijoittelussa – avaruusteknologiayhtiö: Sotilaallinen valmius on lisääntynyt

Avaruusteknologiayritys Maxar Technologies on julkaissut Venäjän joukkojen liikkeistä Ukrainan rajan lähellä uusia satelliittikuvia, jotka yhtiön mukaan viittaavat muutokseen joukkojen sijoittelussa.

Maxar-yhtiön mukaan kuvassa on taistelujoukkoja Valuikissa 19.2.2022.

Maxarin analyysin mukaan useita yksikköjä on siirretty tukikohtien ulkopuolelle. Aiemmin joukkojensiirtoja on useimmiten havaittu varuskunta- tai harjoitusalueilla, kertoo Maxar, joka on seurannut viikkojen ajan Venäjän joukkojen liikkeitä alueella.