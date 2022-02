Vuoden ensimmäinen välikysymys bensan ja sähkön hinnasta, perussuomalaisten Tavio: “Jos hinta laskisi pumpulla, se hyödyttäisi tasapuolisesti kaikkia”

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on korkealla. Se näkyy näkyy etenkin autoilijoiden kukkarossa.

Kallis sähkö on kylmentänyt monen tuvan ja osa maaseudun asukkaista on joutunut ottamaan sähkölaskua varten lainaa. Tilanne on hankala etenkin kansalaisille, jotka lämmittävät omakotitaloaan sähköllä.