Yritys haluaa korvata käyttämäänsä turvetta kahvijätteellä: kerää nyt tuhansia litroja kahvinporoja liikenneasemilta

Janakkalassa Valtatie 3:n yli kulkevan Neste K Linnatuulen kauppias Seppo Lauer on kova kahvin juoja. Aamulla kuluu pari kuppia, päivällä viisi. Sumppi maistuu myös Linnatuulen asiakkaille, ja kahvinporoja syntyy roimasti.

Jatkossa kahvinporot tullaan keräämään talteen kaikilta Suomen Neste K -liikenneasemilta, joita on 45. Nyt käynnistynyt kokeilu on Suomessa ainutlaatuinen.

Turpeen korvaaja

– Kahvinporot on hyvä lannoitevarasto. Siellä on valmiiksi ravinteita, joten se omaa hyvän pohjan kasvualustalle. Se sitoo myös kosteutta, joka on kasveille hyvästä.