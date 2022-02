Vapaana juoksevat koirat herättävät pelkoa ja ihastusta kaupungissa – koiranomistaja: "Eläimet on luotu elämään vapaina"

Poliisi voi sakottaa koiran vapaana pitämisestä

– Koiran vapaana pitäminen taajamassa on järjestysrikkomus, vaikka koira ei vaarantaisi ketään tai kävisi kenenkään päälle. Rangaistus siitä on rikesakko, mutta poliisipartiot jakelevat myös huomautuksia, kertoo rikoskomisario Pertti Sovelius Helsingin poliisin rikostutkintayksiköstä.

Poliisin huomautusta yleisempää on, että ohikulkija muistuttaa koiran ohjaajaa kiinni pitämisestä. Rikoskomisario Soveliuksen mukaan tämä on oikea tapa menetellä tilanteessa, jossa koiran ohjaaja on paikalla ja koira on irti sopimattomassa paikassa.