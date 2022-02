Suomesta Viroon viedyt haupitsit soveltuisivat panssarintorjuntaan Ukrainassa – Puolustusvoimat saattaa korvata haupitsit muilla järjestelmillä

Haupitsin tarkka kantama on 14–15 km, mikä on huomattavasti vähemmän kuin uudemmilla tykeillä.

Suomen Puolustusvoimilla on edelleen samoja haupitseja. Puolustusvoimat käyttää niistä tyyppimerkintää 122 H 63. Tarkkaa lukumäärää ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta varastossa on tiettävästi useita satoja tykkejä, sillä määrällisesti suurin osa Suomen tykeistä on juuri vedettäviä 122 mm:n haupitseja ja 155 mm:n kanuunoita.