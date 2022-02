Mona Mannevuon kolumni: Nuorten tutkijoiden pudotuspeli

Olen seurannut kehitystä 12 vuotta tekemällä tutkimuksia määräaikaisilla rahoituksilla. Väitöskirja on projekti, joten sen tekeminen pätkätyönä oli luontevaa. Ensi syksynä väittelystäni on kuitenkin kulunut seitsemän vuotta eikä tilanne muutu.

Itselläni seuraava tavoite on ollut akatemiatutkija, vaikka syksyisin aukeava haku on lähes mahdoton. Kyseessä on unelmatyö, sillä projektisirkuksen sijaan tiedossa olisi viisi vuotta hyvin palkattua tutkimusaikaa. Kuulostaa ehkä pitkältä ajalta, mutta Kari Enqvistin sanoin tieteen kvartaali on 25 vuotta.