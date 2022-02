Analyysi: EU ja keitetyn sammakon syndrooma – kuinka pitkään Venäjä voi jatkaa uhitteluaan ennen kuin EU reagoi?

Missä menee se raja, jota Venäjän ei sallita ylittävän? Kysymys on keskiössä kun Venäjän vastaisista pakotteista päätetään EU:ssa, kirjoittaa Ylen Brysselin-kirjeenvaihtaja Rikhard Husu.

BRYSSEL Venäjään kohdistuvia pakotteita on valmisteltu pienessä piirissä menneiden kuukausien aikana. Vastuu valmistelusta on komissiolla, joka on EU:n toimeenpaneva elin.

Julkisuuteen on tihkunut hyvin vähän tietoa “massiiviseksi” kuvatusta paketista. Niukalla tiedotuslinjalla halutaan estää tietovuotoja. Niiden nähdään hyödyttävän sanktioiden kohteita, jotka voivat esimerkiksi järjestellä liiketoimintaansa ja varojaan vaikutusten minimoimiseksi.

Brysselissä vakuutetaan, että kokonaisuus on hyvin valmisteltu ja että EU-mailla on edellytykset tehdä nopeita päätöksiä, jos tarve vaatii. Sanktioista päätetään yksimielisesti, mikä merkitsee, että kokonaisuus voi kaatua yhdenkin jäsenmaan vastustukseen.

Yksimielisen päätöksenteon haasteet kävivät ilmeisiksi, kun Kypros onnistui jarruttamaan Valko-Venäjän vastaisia sanktioita vuoden 2020 vilpillisten presidentinvaalien jälkeen. (siirryt toiseen palveluun)Nyt vastaavan ei haluta toistuvan.

Jäsenmaat ovatkin viime päivien aikana alleviivanneet EU:n piirissä vallitsevaa yksimielisyyttä pakotteisiin liittyen. Käytännössä jäsenmaiden yhteinen tahto mitataan vasta kun varsinaisten päätösten hetki koittaa.

Myös yleisemmin EU:n rivit ovat pysyneet yhtenäisinä läpi meneillään olevan kriisin. Tämän voi nähdä tietoisena vastavetona Venäjän tavoitteelle hajottaa länttä.

EU-maiden yhteinen vastaus Venäjän turvallisuuteen liittyviin vaatimuksiin on konkreettinen esimerkki tästä. Toimia on myös koordinoitu läntisten liittolaisten kuten Yhdysvaltain ja Britannian kanssa.

Lähtökohtana on ollut, että Euroopan turvallisuudesta ei keskustella ilman EU:n läsnäoloa.

**Komissiota johtavan Ursula von der Leyenin **mukaan Venäjä voidaan sanktioiden toteutuessa sulkea kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle. Luvassa on myös rajoituksia Venäjälle suuntautuvaan vientiin. (siirryt toiseen palveluun)

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba puhui toimittajille EU:N ulkoministerikokouksen yhteydessä. Kuva: Olivier Hoslet / EPA / AOP

Myös energia on tärkeä osa pakettia, totesi EU:n ulkosuhdejohtaja Josep Borrell torstaina EU-huippukokouksen yhteydessä. Borrell on luvannut kutsua EU-maiden ulkoministerit koolle päättämään sanktioista kun sen aika on.

Tarkempaa ajankohtaa Borrell ei suostunut määrittelemään. EU:n kanta on ollut, että jatko on ennen muuta kiinni Venäjän toimista. Länsi joutuu kuitenkin myös tahollaan miettimään, mitkä Venäjän toimet ovat omiaan laukaisemaan sanktiot.

Keitetyn sammakon syndroomalla viitataan tilanteeseen, missä ihminen sopeutuu asteittain huonontuvaan kohteluun kykenemättä reagoimaan tilanteeseen.

Syndrooman nimitys perustuu ajatukselle siitä, että kattilaan laitettu sammakko ei ymmärrä uhkaavaa vaaraa, jos vettä lämmitetään tarpeeksi hitaasti. Sammakko käyttää siis energiansa tilanteeseen sopeutumisen pelastautumisen sijaan.

Venäjän haastama länsi on vähän kuin sammakko keitinvedessä. Missä määrin tilanteeseen on mahdollista sopeutua, ja milloin on aika reagoida?

EU-johtajat vaikuttavat olevan yksimielisiä siitä, että Ukrainaan kohdistuvaan hyökkäykseen tullaan reagoimaan massiivisilla pakotteilla.

Mutta entä jos Venäjä tyytyy lisäämään painetta Ukrainan rajoilla ja kapinallisalueilla, toteuttamatta kuitenkaan laajamittaista hyökkäystä? Presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut päättävänsä vielä tänään siitä, tunnustaako hän kapinallisalueet itsenäiseksi – käynnistyisikö pakotteiden käyttöönotto siitä?

Ulkoministeri Pekka Haavisto ei halunnut mennä asioiden edelle Brysselin pidetyn ulkoasiainneuvoston kokouksen jälkeen tänään. Hän totesi kuitenkin, että Euroopan unioni tulee reagoimaan vahvasti ja yhtenäisesti jos Luhansk ja Donetsk tunnustettaisiin.

Joidenkin EU-maiden mielestä Venäjän toimintaan pitäisi jo nykyisellään kohdistaa sanktioita. Enemmistö on kuitenkin ollut odottavalla kannalla. Diplomatialle halutaan edelleen antaa mahdollisuus.

Ukrainan johto on osaltaan toivonut lännen asettavan Venäjälle ennaltaehkäiseviä pakotteita. “Emme tarvitse sanktioita enää sen jälkeen kun maatamme pommitetaan ja ammutaan,” Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, totesi viikonloppuna. (siirryt toiseen palveluun)