Etätyö avasi portit – moni muuttaa nyt jopa satojen kilometrien päähän työpaikastaan

Kaksi vuotta sitten iskenyt koronapandemia siirsi suomalaiset läppäriduunarit etätöihin koteihinsa. Tänä keväänä palaillaan jo kohti normaalia, kun valtakunnallinen etätyösuositus päättyy maanantaina 28. helmikuuta, mutta paluuta entiseen toimistoarkeen ei ole. Etätyössäkin on ilmennyt uusia vivahteita.

Nimittäin nyt moni etäilijä on kiinnostunut muuttamaan jopa satojen kilometrien päähän työpaikastaan, kun kehittyneet tietoliikenneyhteydet ovat vapauttaneet hoitamaan työn melkeinpä mistä tahansa. Kohtuuetäisyydellä työpaikasta ei ole enää pakko asua.

Näin teki myös Tullin verkkotoimittaja Niina Kellinsalmi, muun muassa halvemman asumisen kannustamana. Hän osti asunnon ja muutti kuukausi sitten Helsingistä takaisin vanhaan kotikaupunkiinsa Tampereelle. Työpaikka on edelleen virallisesti Helsingissä, mutta työt hän tekee Tampereella jatkossakin.

Kellinsalmen mukaan työnantaja suhtautui muuttoon kannustavasti. Hänen viestintätiimissään on päätetty jatkaa pääosin etänä koronan väistyttyäkin.

Kaikkiaan liki puolet Tullin 2 000 työntekijästä on edelleen etätöissä ja työnantajan puolesta mahdollisimman moni voisi pysyä etätöissä jatkossakin. Myös valtion uusi kiinteistö- ja toimitilastrategia näyttää peukkua etätöille.

Rekrytointivaltti

Työelämän asiantuntija, vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki Työterveyslaitokselta sanoo, että etätyön ansiosta kodin ja työpaikan etäisyys toisistaan on menettänyt merkitystään, koska töihin matkataan silloin enää harvakseltaan. Se on iso etu.

– Työmatkoista säästyvä aika on monelle hyvin tärkeää, jos osan töistä voi tehdä etänä. Etätyömahdollisuus merkitseekin työnantajille rekrytointivalttia tulevaisuudessa. Monet toivovat voivansa tehdä päätöksiä siitä, missä asutaan ja eletään muilla perusteilla kuin pelkästään työpaikan sijainnin perusteella, Ruohomäki sanoo.

Suuret työnantajat voivat samalla hyötyä laajasta toimipisteverkostaan. Tällöin työntekijä voi pitkälti valita, missä hänen virallinen työpisteensä on, vaikka hän työnsä tekisikin lähinnä etänä kotoaan.

– Luulen että se on aika hyvä rekrytointivaltti, koska se tuo joustavuutta työntekijälle hänen asuinpaikkansa ja työpaikan sijainnin suhteen. Näissä voidaan puhua hajautuneesta organisaatiosta ja näitähän meillä on tässä maassa jo aika paljon, Ruohomäki sanoo.

Etuja ja haittoja

Etätyö on muuttanut suomalaisten työnteon tapoja kahden koronavuoden aikana ja nyt on selvää, että etätyö on tullut jäädäkseen.