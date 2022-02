Mitä Venäjän siirto Ukrainan separatistialueiden tunnustamiseksi tarkoittaa? Merkittävä eskalaatio ja isku Minskin sopimukselle, sanovat asiantuntijat

Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden tunnustaminen on informaatiovaikuttamista selkeimmillään, sanoo Venäjä-tutkimusryhmän johtaja Simo Pesu Maanpuolustuskorkeakoulusta. Toimella Venäjä tuo esiin sen, että se on valmis jatkamaan jännitteiden ylläpitoa ja eskaloimaan tilannetta.

Mahdollista tunnustamista on valmisteltu Pesun mukaan jo pitkään. Mitä siirto käytännössä tarkoittaa, on hänen mukaansa vielä mahdotonta arvioida.

Sotilaallisesti tilanne on hänen mukaansa ennallaan. Venäjä on vuoden aikana koonnut joukkoryhmän, jonka avulla se voi käynnistää erilaisia sotilaallisia operaatioita, joiden varoaika liikkuu tunneista vuorokausiin, iskun laajuudesta riippuen. Tähän mennessä joukkojen tarkoituksena on ollut pelon herättäminen ja Ukraina toimintamahdollisuuksien rajoittaminen.