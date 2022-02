Vihreiden Atte Harjanteen mukaan Ukrainan tilanne kyseenalaistaa yhä vahvemmin Fennovoiman ydinvoimalan mielekkyyden

Pyhäjoelle ydinvoimalaa puuhaavan Fennovoiman suurin omistaja ja laitostoimittaja on Venäjän valtionyhtiö Rosatom, joka vastaa myös maan ydinaseista.

– Tilanne ja päivän uutiset entistä vahvemmin kyseenalaistavat hankkeen mielekkyyden. Se on hyvä tunnustaa, Harjanne sanoi.

Pia Kauman mielestä voimalan riskejä tulisi arvioida monelta kantilta, kuten esimerkiksi suojelupoliisi on esittänyt. Kauman mielestä hankkeen toteutuminen näyttää tällä hetkellä epävarmalta.

– Hankkeen aikana on jo vaihtunut laitetoimittaja yhden kerran. Kai se kertoo, että se voi vaihtua toisenkin kerran. Mutta pitkällä tämä on jo. Periaatepäätös on hyvin sitova eduskunnan tekemä päätös.