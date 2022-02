Kun skottilainen lammas löi olemassaolollaan koko maailman ällikällä – kloonauksen piti muuttaa lääketiedettä, mutta miten kävi?

Lähes kaikissa eläinsoluissa on tuma, johon on varastoitu juuri kyseisen yksilön kehitystä ohjaava koodi eli genomi. Mainittakoon, että punasoluista, kehon yleisimmistä soluista tuma putoaa pois niiden kehittyessä. Se olisi vain tiellä hapen kuljetuksessa.

– Olin tekemässä väitöskirjaani kehitysbiologiasta, kun uutinen tuli. Pitkään mietittiin, miten voi olla, että tällainen on onnistunut. Meiltä Viikistä kävi televisiossa ihmisiä selittämässä, mitä on oikeastaan tehty, Wartiovaara muistelee.

Tieteisfiktio huijaa, mutta innostaa ja virittää mielenkiintoa

– Huijataan, mutta huijataan ihan hyvällä tavalla. Kun ihmisessä herää uteliaisuutta ja tunteita, tulee myös kiinnostusta aiheeseen. Se on hyvä asia, Wartiovaara arvioi, mutta muistuttaa, että fiktio on fiktiota.

Kloonauksessa on kyse jonkin eliöyksilön täydellisestä geneettisestä kopioinnista. Mutta koska ne kasvavat aina vähän eri maailmoissa ja eri voimien muokkaamina, täydellisiä kopioita yksilöistä ei koskaan tule. Kloonilla on sama perimä, ei samanlaista tulevaisuutta.

Kuva: The University of Nottingham

Kloonaus ja kantasolututkimus kulkivat yhdessä

Perustutkimus voi muuttaa vielä valtavasti tietojamme biologiasta

Kloonaukseen on suhtauduttu joskus paheksuen, ettei tiedettä pitäisi tehdä vain, koska me voimme. Wartiovaaran filosofia on erilainen: on mahdotonta sanoa, kuinka tärkeiksi asiat, joita emme vielä tunne lopulta osoittautuvat.