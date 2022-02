Borrell: Putinin päätös lähettää sotilaita Donetskiin ja Luhanskiin on toinen suora aggressio Ukrainaa kohtaa – YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui hätäistuntoon

EU:n ulkosuhteita johtavan Josep Borrellin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin päätös lähettää sotilaita Donetskiin ja Luhanskiin on toinen suora aggressio Ukrainaa kohtaa. Borrellin mukaan Venäjän niin sanottu rauhanturvaamisoperaatio loukkaa Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

Yhdysvallat sanoo määräävänsä pakotteita Venäjälle

Lisäksi kolmikon julkilausumassa vakuutettiin, ettei Venäjän päätös jää ilman vastatoimia. Kolme suurvaltajohtajaa sanoi myös "aikovansa tehdä kaikkensa, ettei tilanne eskaloidu enempää". Lisäksi he kiittivät Ukrainan presidentti Zelenskyitä tämän maltillisuudesta.

Britannialta luvassa "merkittäviä pakotteita"

Britannian on tänään määrä julkistaa uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita. Britannian pääministeri Boris Johnson on aamulla keskustelemassa Ukrainan tilanteen viimeisimmistä käänteistä Cobrana tunnetun kriisiryhmän kanssa, kertoo pääministerin kanslia lausunnossaan. Lausunnon mukaan kokouksessa on määrä päättää uusista "merkittävistä" pakotteista Venäjälle.