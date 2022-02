Tutkija Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustamisesta: "Merkittävä peliliike Venäjältä, tilanne näyttää Ukrainan kannalta huonolta"

Asiantuntijan mukaan Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustaminen on Venäjältä "merkittävä peliliike".

– Nyt kun tämä on tehty, kysymys on, että mitä seuraavaksi. Kriisi tuskin päättyy tähän, vaan tiedossa voi olla eskalaation jatkuminen. Todennäköisempää on, että tästä mennään vain pahempaan päin, Silvan arvioi.