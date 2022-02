Kolme ihmistä on kuollut ja yksi loukkaantunut henkilöauton ja rekan nokkakolarissa Jyväskylässä Ysitiellä, tie oli tunteja suljettu liikenteeltä

Ysitiellä Jyväskylässä on sattunut rekan ja henkilöauton nokkakolari. Poliisin mukaan onnettomuudessa on kuollut kolme ja loukkaantunut yksi henkilö.

Tapahtumapaikka on noin neljä kilometriä Korpilahdelta Jyväskylän suuntaan.

– Siitä ei pääse ohi kumpaankaan suuntaan, rekka on poikittain tiellä. Poliisi kehottaa välttämään 9-tien liikennöintiä tuolla kohtaa. Esimerkiksi ambulanssien täytyy tarvittaessa tulla eri suunnasta, koska onnettomuuspaikan läpi ei pääse, kuvaili aamulla kello yhdeksän aikaan Sisä-Suomen poliisilaitoksen yleisjohtaja, komisario Ari Aro.

Keski-Suomen pelastuslaitokselta päivystävä palomestari Juho Laitinen kertoi kello noin kello 9.30, että onnettomuuspaikan raivaustyö on käynnissä.

– Jämsän suunnasta tulevat autoilijat ohjataan kiertämään joko Joutsan tai Petäjäveden kautta Jyväskylän suuntaan. Raskaalle liikenteelle ei ole mitään kiertoteitä ja niiden osalta liikenne on täysin pysähdyksissä 9-tiellä. Kyllä siellä pitkät jonot on, sanoi Laitinen puoli kymmenen aikaan.

– Tässä pihassa on rekkoja huomattava määrä. Keli on varmaan tehnyt sen, että kaikki eivät lähde Joutsan kautta kiertämään, vaan odottavat, että tie aukeaa. Keli on raskaalle kalustolle kyllä nyt kohtalaisen haastava, Willman kuvailee.