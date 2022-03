Italiassa mafia vainoaa toimittajia oikeusjutuilla ja satojen tuhansien korvausvaateilla – toimittaja Ylelle: kaikki yrittävät pysäyttää työni

PALERMO Kun esittää toimittajana raskauttavia väitteitä ihmisistä, olivat he sitten oikeuslaitoksen tai virkavallan edustajia tai mafiarikollisia, on varauduttava seurauksiin.

Sen tietää sisilialainen toimittaja Marco Bova , 32, joka on kirjoittanut Italiassa järjestäytyneestä rikollisuudesta kymmenen vuotta.

Marco Bovan toimiston kirjahyllyllä on mafiaan liittyvää kirjallisuutta ja rikollispomojen kuvia.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun joku suuttuu Bovan julkaisuista. Bova ja juttuja julkaisseita tahoja on haastettu oikeuteen yli kymmenen kertaa. Suuri osa syytteistä on kaatunut tutkintaan, mutta kaksi on päätynyt oikeuden käsittelyyn.