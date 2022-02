Suomessa varaudutaan Venäjän maakaasutoimitusten keskeytymiseen – venäläisasiantuntija Ylelle: "Kokemus osoittaa, että Venäjä jatkaa tätä toimintaa"

Venäjän ilmoitus sen tukemien Ukrainan sepratistialueiden tunnustamisesta itsenäisiksi valtioiksi on jo saanut EU:n asettamaan uusia pakotteita Venäjälle. Pakotelistalle joutuivat esimerkiksi Venäjän duuman kansanedustajat.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi lauantaina (siirryt toiseen palveluun) amerikkalaiselle CNBC-televisiokanavalle, että EU:n pakotteet voivat koskea myös Venäjän energiasektoria eli öljyn ja kaasun vientiä: "Kaikki on pöydällä", von der Leyen sanoi.

Suomessa varaudutaan jo

Tietyissä teollisuuslaitoksissa venäläisen maakaasun vaihtaminen voi tuottaa enemmän vaikeuksia. Vaihtoehtoisia polttoaineiden saatavuutta on selvittänyt esimerkiksi Ovakon Imatran terästehdas, jonka uunit lämpenevät osin venäläisellä maakaasulla.

Uusi tuontiputki tulee nyt tarpeeseen

Toinen reitti on Balticconnector, joka on Virosta Suomenlahden pohjaa pitkin tuleva kaasuputki. Se valmistui vasta kaksi vuotta sitten varmistamaan Suomelle vaihtoehtoisen reitin saada kaasua. Se kytkee Suomen kaasuverkoston Baltian kaasuverkostoon ja sitä kautta maailmanmarkkinoille.

Kaasua riittää Suomeen

LNG-kaasu on nesteytettyä maakaasua, jota rahdataan suurilla tankkereilla ympäri maailmaa. Sen markkinat ovat kansainväliset. EU onkin jo talven aikana lisännyt LNG-toimituksia, kun Venäjä on rajoittanut maakaasutoimituksiaan Eurooppaan.

– Suomen kaasun kysyntä on tällä hetkellä suunnilleen Balticconnectorin kapasiteetin tasoinen. LNG mahdollistaa kaasuntuonnin koko maailmasta ja markkinatietojen mukaan sitä on ollut myös hyvin saatavilla, Sipilä sanoo.

Venäjä voi rajoittaa vientiä

Venäjä on ajanut tavoitteitaan säätelemällä kaasumonopoli Gazpromin kaasunvientiä. Näin voi käydä venäläisen Rusenergy-yhtiön energiamarkkina-asiantuntija Mihail Krutihinin mukaan myös nyt.

– Kyse on poliittisesta kiristyksestä. En usko, että Venäjä luopuu käyttämästä Gazpromia tässä tarkoituksessa. Kokemus osoittaa, että Venäjä jatkaa tätä toimintaa, moskovalaisen Rusenergy-yrityksen asiantuntija Krutihin sanoo.

Tilanne on nyt kuitenkin toinen, koska myös EU on uhannut Venäjää energiapakotteilla. Saksa on jo ilmoittanut, että se jäädyttää Venäjältä Saksaan Itämeren pohjaa pitkin kulkevan Nordstream 2-kaasuputken sertifioinnin.