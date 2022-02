Venäjän tunkeutuminen Ukrainaan huono asia Suomelle – Asiantuntija: Jos noin voi tehdä yli 40 miljoonan kansakunnalle, pienempiäkin helpompi uhata

Toveri sanoo, että sodan syttyminen Ukrainassa heijastuisi kiristyneenä tilanteena myös meille. Sota riehuisi melko lähellä Itämerta. Venäjällä on joukkoja liittolaismaassaan Valko-Venäjällä, joka on lähempänä Suomea kuin Ukraina.

Suomeen hyökkääminen olisi Venäjälle mittava riski

– Ukraina on Suomea alttiimpi Putinin ajattelulle, että Venäjällä on oikeus tehdä maassa mitä haluaa. Suomi on aika homogeeninen. Viime sodissa on myös osoitettu, että Suomi on itsenäinen ja valmis kamppailemaan sen eteen.