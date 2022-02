Yle Itä-Ukrainassa: Ihmiset ovat erittäin huolestuneita: "Tämä ei pääty hyvin"

Kurosen mukaan Minskin sopimus vaikuttaa olevan kuollut kirjain. Sopimuksella on yritetty saada aikaan tulitaukoa. Suuri kysymys on se, tulevatko Venäjän joukot rintamalle, Kuronen pohtii.

"Ehkä Venäjä haluaa sotaa koko Ukrainaan"

– Totta kai olemme huolissamme. On mahdollista, että Venäjä haluaa Kramatorskinkin olevan osa Donetskin kansantasavaltaa. Ehkä he haluavat alueemme, ehkä he haluavat sotaa koko Ukrainaan. Me emme halua sitä.