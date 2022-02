Reetta Rädyn kolumni: Muillakin on tunteita kuin Putinilla, puhutaanko hetki niistä

Silläkin on väliä, miten me sodasta puhumme. Mitä jää päähän pyörimään – muuta kuin se, onko sota vai eikö ole.

Historioitsija Olesya Khromeychukin veli Volodya kuoli Ukrainan sodassa 2017. Sisko on kirjoittanut kirjan A Loss The Story of a Dead Soldier Told by His Sister. “ Haastattelussa kirjailija (siirryt toiseen palveluun) sanoo, että sodista pitäisi puhua suorempaan. ”Sotia sotivat ihmiset, ne vaikuttavat ihmisiin ja koko yhteiskuntaan, ei ole kyse numeroista tai abstrakteista voimista.”