Suomen suurimman puisen toimistotalon työmaapomo jatkaa taistelua ilmastonmuutosta vastaan – nyt vuorossa on Pohjoismaiden isoin roikkuva puukatto

Viime kuukausina maisema on muuttunut paljon. Nyt Merikeskus Vellamon viereisellä tontilla häärii kymmeniä työntekijöitä, joiden työn tuloksena Kotkan uuden tapahtumakeskuksen, Satama Areenan ääriviivat ovat alkaneet hahmottua.

Rakennustyöt ovat edistyneet näkyvästi. Rakennuksen betonirunko on pystyssä, kuten myös teräsrunko. Puurunkokin on edennyt osittain jo harjakorkeuteen.

Kantasataman alueella on aiemmin ollut satama- ja sahalaitostoimintaa, ja maaperää oli puhdistettava .

Erityisen puukaton asentaminen alkaa pian

– Olemme yrittäneet selvittää ympäriinsä eri maiden rakennesuunnittelijoilta ja muualta, eikä niitä ole tahtonut löytyä. Nyt uskallamme väittää, että tämä on ainakin Pohjoismaiden suurin, Woolston sanoi Ylelle joulukuussa .

Työmaapäällikkö Pekka Ruokosella on puurakentamisesta vankka kokemus. Ennen Kotkan tapahtumakeskuksen projektia hän vastasi Helsinkiin valmistuneen Suomen suurimman puisen toimistorakennuksen, peliyhtiö Supercellin pääkonttorin rakennusprojektista.

– Puurakentamisessa tuntee konkreettisesti, että on itse osana jotain isompaa ja pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan aika merkittävästi taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Puurakentaminen tulee varmasti tulevaisuudessakin lisääntymään entisestään, Pekka Ruokonen sanoo.

35 miljoonan euron hanke

Uuden tapahtumakeskuksen hintalappu on 35 miljoonaa euroa. Muutaman vuoden takaisen arvion mukaan Satama Areenan piti maksaa 24,3 miljoonaa euroa, mutta kasvaneiden rakennus- ja suunnittelukustannusten takia hinta nousi yli 40 prosentilla . Hanke on pysynyt uuden budjetin rajoissa.

Tapahtumakeskuksen rakennuttamisesta vastaavan Backstaffin projektipäällikkö Aleksi Sallinen on rakennustöiden edistymiseen tyytyväinen.

– Rakennustarvikkeiden saatavuus on laskenut ja toimitusajat kasvaneet tietyissä raaka-aineissa. Sitä kautta hintakin on kasvanut. Me olemme kuitenkin pysyneet jopa keskimääräisen materiaalien hinnannousun paremmalla puolella, Sallinen sanoo.