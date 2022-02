Raimo Mäntylä, 86, on saanut aura-auton kasaamista kinoksista tarpeekseen – moni iäkäs omakotiasuja tarvitsee apua lumitöihin, mutta harva kunta sitä tarjoaa

Runsasluminen talvi on tuottanut vaikeuksia etenkin iäkkäämmille omakotiasujille. Harva kunta tarjoaa suoraa tukea lumitöiden tekemiseen, mutta erilaisia ratkaisuja on kehitetty.

Raimo Mäntylä (86) asuu vaimoineen omakotitalossa Kurikan Jurvassa ja tarvitsee apua moniin töihin. Tänä talvena lunta on tullut enemmän kuin tarpeeksi. Isoimman ongelma aiheuttaa se, kun aura-auto kasaa vallin kiinteistön eteen.

– Olen niitä nyt suurinpiirtein 25 vuotta aurannut aina, kun on lunta ollut, mutta nyt ei enää pysty. Ei sille mitään voi, harmittelee Mäntylä.

– Muutaman kerran on lykätty tuo tiensuu täyteen lunta ja on pitänyt soittaa apua. Kuitenkin pitää päästä ostoksille, apteekkiin ja vaimon lääkäriin, niin tie on saatava auki.

Mäntylän omat lapset asuvat muualla, eikä sukulaisiakaan ole lähellä. Apua on onneksi saatavilla paikalliselta yksityiseltä yritykseltä. Jurvalainen kotipalveluyritys Arvokas Arki Oy käy auttamassa.

Yrittäjä Sari Niemi kertoo, että tänä talvena on ollut isoja lumenpoistourakoita, joissa ei ole aina selvitty ihan käsipelillä.

– Miehellä on onneksi traktori, niin saadaan vietyä lumia kauemmas. Yhtenä lauantaina oli pihat niin täynnä, ettei ihmiset päässeet pihoistaan pois, sanoo Niemi.

Sekä Mäntylä että Niemi toivoisivat urakoihin sellaisia sopimuksia, joissa myös liittymät aurataan tai nostetaan aura ylös, ettei lumi kasaudu pihojen eteen.

Eniten palautetta aurausvalleista

Tänä talvena kunnat, Ely-keskukset, urakoitsijat ja myös Suomen Omakotiliitto on vastaanottanut paljon palautetta teiden talvikunnossapidosta.

– On tullut näin runsaslumisena talvena palautetta lähes päivittäin. Monella on huoli siitä, että miten vielä pärjään ja miten on turvallista asua. Pääsevätkö hälytysajoneuvot tarvittaessa perille tai itse lääkäriin. Huolenaihe on ollut laaja, kertoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Silander listaa kolme keskeisintä palautteen aihetta: ensimmäinen on juuri tonttiliittymien aurausvallit, toinen on kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät, kolmantena on se, ettei kaduille ehditä auraamaan tarpeeksi nopeasti.

– On ollut esimerkkejä, joissa on kestänyt yli viikonkin, että aurauskalusto on ehtinyt sinne omalle kadulle, kertoo Silander.

Tänä vuonna lumiolosuhteet ovat olleet vaativat koko maassa. Kuva: Petri Lassheikki / Yle

Ratkaisuja joka lähtöön

Harva kunta tarjoaa suoraa tukea juuri lumenluontiin. Ratkaisuja on toki mietitty ja niitä on erilaisia eri puolilla maata.

Yleisintä on pyytää apua sukulaisilta ja perheenjäseniltä. Toinen suunta ovat järjestöt, joiden kautta voi saada apua. Omakotiliiton omakotitalkkari toimii joissain kunnissa ikään kuin naapuriaputyylisesti ja jäsenet saavat palveluja edullisesti.

– Jossain on tehty lumirinkejä, eli yhdessä porukalla tietyn katualueen tai korttelin kesken on sovittu, että kuka auttaa vuorollaan, kertoo Silander.

On toki kuntia, jotka tarjoavat myös maksuttoman aurauksen palvelutarvekartoituksen kautta ikäihmisille, joiden fyysinen kunto on heikentynyt.

Keski-Pohjanmaalla Soiten kuntayhtymässä ikäihmiset voivat saada "lumisetelin", kun tilaavat palvelua yksityisiltä. Silander tietää, että myös Kontiolahdella ja Lappeenrannassa on kokeiltu lumenluontiin palveluseteleitä, samoin Oulaisissa.

Erilaisia kuntalais- tai valtuustoaloitteita on myös tehty ongelman ratkaisemiseksi. Esimerkiksi Joensuussa on tehty kuntalaisaloite, jossa pyydetään siirtämään tonttiliittymien puhdistusvastuu kiinteistönomistajilta Joensuun kaupungille.

– Kun kunta kilpailuttaa, voisi olla hyvä idea, että asiantuntijana ovatkin asukkaat, huomauttaa Silander.

Vaasan malli herättää kiinnostusta

Yksi kiinnostavimmista ratkaisuista on tehty Vaasassa, jossa kaupunki uudisti kilpailutuksen kriteerejä. Kaupunki edellytti jo tarjouspyynnöissään, että yrityksellä on oltava aurauskalustossaan niin sanottu lumistoppari, jolla kuljettaja voi estää lumivallien syntymisen kiinteistöjen liittymiin.

– Aura voi olla vanhempikin, kunhan niissä on lisälaite tai mekanismi, jota me sanotaan lumistoppariksi. Ei se mitään avaruustekniikkaa ole. Se on semmonen levy, joka estää lumen purkaantumisen auran edestä silloin, kun sitä halutaan, selittää Vaasan kuntatekniikan yksikönpäällikkö Timo Rajala.

Vaasan urakoitsijoilla on nyt uusi systeemi käytössään ensimmäistä talvea, eikä tämä talvi ole ollut helppo. Lunta on niin paljon, ettei stopparikaan pelasta kaikkea.

Jos tällä edes vähän voidaan edesauttaa heidän kotona selviytymistään yksikönpäällikkö Timo Rajala, Vaasan kaupunki

– Eihän se määräänsä enempää pidä. Joulun aikaan lunta tuli niin paljon, että tämäkin tekniikka osin meni polvilleen eli lumi tuli sieltä yli.

Joka tapauksessa Vaasassa ollaan tyytyväisiä, että lähdettiin rohkeasti kokeilemaan uutta. Ensi talvesta voi tulla parempi ja systeemi voi näyttää paremmat puolensa. Sopimukset urakoitsijoiden kanssa ovat kolmevuotisia ja lisäksi optio on vielä kahdesta lisävuodesta.

– On se herättänyt mielenkiintoa. Varmasti moni kaupunki tätä nyt miettii. Onhan tällä on asuinhyvinvointiin vaikutuksia ja me ajateltiin etunenässä ikääntyvää väestöä. Jos tällä edes vähän voidaan edesauttaa heidän kotona selviytymistään, miettii Rajala.

Palvelujen tarve alkaa kotipihalta

Kun ihmiset asuvat kotona entistä iäkkäämmiksi, juuri kotiin tarjottavien palvelujen tarve kasvaa. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silandersanoo, että nyt on juuri aika, jolloin esteettömyyttä ja ympärivuotisen asumisen tukemista pitää miettiä myös yhdessä.

– Meillä on kansallinen ikäohjelma eli tahtotila, että kotona asutaan. Olisi paikallaan pohtia laajemmin, mitä apua siellä kotona tarvitaan. Pidän esteettömyttä erittäin tärkeänä ja se alkaa jo kotipihalta.

Ensi vuonna terveys- ja sosiaalipalvelut siirtyvät hyvinvointialueille, joten nyt voisi olla hyvä hetki miettiä vaikka yhtenäistä linjaa koko maahan.

– Ettei jokaisen tarvitse keksiä pyörää uudelleen, lisää Silander.

Jurvalainen Raimo Mäntylä toivoo pystyvänsä asumaan vaimonsa kanssa kotona mahdollisimman pitkään.

– Nimenomaan se on paljon halvempi ratkaisu kunnalle, että me pystytään asumaan kotona. Meitä on kaksi ja kun tuemme toisiamme, pystytään asumaan täällä. Se kuuluisi olla niin, että koitettaisiin tehdä mahdollisimman helpoksi se kotona asuminen, toteaa Mäntylä.