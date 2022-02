Pikkukoirasta haaveileva saa varautua jopa vuosien odotukseen – koirapulan pahetessa myös hinnat ovat nousseet rajusti

– Aika moni lapsiperhe haluaa leijonakoiran siksi, että se on pieni, mutta reipas. Nyt myös vanhemmat pariskunnat haluavat pieniä koiria. Heillä saattaa olla asunto Espanjassa, ja koira on helppo ottaa mukaan lennolle.

Lindroos on luopunut virallisesta kasvattajan roolista, mutta kiertää omien koiriensa kanssa koiranäyttelyissä Euroopassa. Hänet tunnetaan leijonakoirapiireissä, joten sana kiirii ja myös toiset kasvattajat kyselevät häneltä usein pieniä nappisilmiä.

Yksinäisyyttä ja yksitoikkoisuutta lisännyt korona-aika on saanut monet hankkimaan lemmikin. Suosiossa ovat pienikokoiset koirat, koska ne ovat kaupunkiasunnossa helppohoitoisempia kuin suuret rodut.

Suomen Kennelliiton mukaan koirien hinnat ovat nousseet. Liittoon rekisteröityjen koirien määrä on kasvanut 15 prosenttia vuosina 2018–2021. Kasvua on tapahtunut korostuneesti pandemian aikana.

Suuria kenneleitä ei enää ole

Suomen Koirankasvattajat – Sukoka ry:stä kerrotaan, että yksi syy koirapulaan on suurten kennelien häviäminen Suomesta. Aiemmin suuret kasvattajat tuottivat paljon pentuja.

– Kymmenien narttujen kennelit ovat kadonneet, ja taso kasvatuksessa on noussut. Alalle on tullut lisää sääntöjä, esimerkiksi liian nuorta narttua ei saa astuttaa. Myös huolenpito koirista on parantunut, kertoo Sukokan puheenjohtaja Juha Kares.