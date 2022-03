Yli 100 vuotta vanha valokuvaustyyli kiinnostaa jälleen, ja valokuvaamon vapaat ajat viedään käsistä – "On tapahtunut sama mitä vinyyleille"

Pikadeittailu alkaa orastavan kaaoksen merkeissä. Maltankoira Romeo on tullut muotokuvattavaksi Marko Rantasen studiolle. Rantanen yrittää ottaa kontaktia koiraan, mutta sitä ei nyt kiinnosta mikään muu kuin leipäjuusto.

Rantanen on juuri kertonut, että muotokuvan ottaminen on vähän kuin pikadeittailua: pitää lyhyessä ajassa ymmärtää, kuka kuvattava on ja mitä tämä haluaa. Koiran kohdalla ei ole epäilystä haluista. Leipäjuustoa, kiitos!