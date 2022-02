Venäläinen tuontienergia on vahva lieka, joka sitoo Euroopan ja Suomen käsiä – Professori: Suomi on riippuvuudessa EU:n kärkipäätä

Venäläinen tuontienergia pitää Eurooppaa koukussa. Jos siitä aiotaan pyristellä irti, edessä on pitkä tie.

– Meillä energiantuonnista 60–65 prosenttia tulee Venäjältä. Lisäksi energiayhtiöillä on useita riippuvuuksia, sanoo energia-asiantuntija, Aalto-yliopiston professori Peter Lund .

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tuore puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) sanoi keskiviikkona Ylen Ykkösaamussa sen, mikä on Venäjän uhitellessa monen Euroopan maan mielessä:

– Jos Eurooppa haluaa saavuttaa riippumattomuuden Venäjästä, sen on katkaistava energiariippuvuus eli suomeksi sanoen vedettävä letkut irti.

Venäjän osuus on merkittävä kaikissa tuontipolttoaineissa

Halla-ahon toteamus on helpommin sanottu kuin tehty.

Venäjä on tärkein toimittaja esimerkiksi Eurooppaan tuotavassa öljyssä ja maakaasussa.

Osuudet ovat suuria. Vaikka Yhdysvallat on luvannut järjestää Eurooppaan lisää nestemäistä maakaasua, Venäjän-tuonnin korvaaminen ei ole helppoa ja käy kukkarolle, jos lisäeriä löydetään kireiltä maailmanmarkkinoilta.

Suomessa maakaasun rooli ei ole läheskään yhtä suuri kuin venäläisellä kaasulla lämpiävässä Keski-Euroopassa. Tärkeimmät energianlähteet ovat olleet puu, öljy ja ydinenergia – näistä öljyn merkitys on vähenemässä.

Suomen kaikissa tärkeimmissä energianlähteissä on seassa merkittävä määrä Venäjältä tuotua raaka-ainetta.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan yhtiöiden velvoitevarastoissa ja valtion varmuusvarastoissa on viiden kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä tuontipolttoaineita. Lisäksi yrityksillä on omia kaupallisia varastoja.

Fortumilla isoa bisnestä Venäjällä, Uniper on Kremlin hyväksymä kaasukumppani

Energiayhtiöillä on isot bisnesintressit kiinni Venäjän-markkinoissa.

Valtio-omisteinen energiayhtiö Fortum on tehnyt Venäjälle vuoden 2008 jälkeen suuret, noin 4,5 miljardin euron investoinnit.

Niistä pääosa on maakaasulla toimivia sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksia Länsi-Siperiassa ja Uralilla. Lisäksi Fortum on eturintamassa investoimassa uusiutuvan energian tuotantoon, joka on Venäjällä vielä lapsenkengissä mutta kasvussa.