EU-ministerit puivat Venäjään kohdistuva pakotteita – Tytti Tuppurainen: “Tämä on historiallinen virhe Vladimir Putinilta”

– EU tulee tässä vastaamaan yhtenäisenä ja vahvasti. Me olemme valmistelleet pakotteita jo hyvän aikaa, ja tänään ministerineuvosto tulee asiasta tekemään päätöksiä korkean edustajan Borrellin johdolla, Tuppurainen kommentoi päivän asetelmia Ylelle.

EU:n ulkosuhdejohtaja Josep Borrell on kutsunut koolle ulkoministerit Pariisiin iltapäiväksi.

– Me seisomme Ukrainan rinnalla, tuomitsemme Venäjän toimet ja vastaamme tähän kansainvälisen oikeuden loukkaukseen yksimielisesti ja vahvasti sanktioilla, jotka kohdennetaan mahdollisimman tarkasti ja joilla on vahva laillinen perusta.

EU on varoittanut Venäjää massiivisista sanktioista, jos hyökkäys Ukrainaan toteutuu. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, täyttääkö kapinallisalueiden tunnustaminen hyökkäyksen tunnusmerkistön.

–Sanktioita on valmisteltu huolellisesti, mitään ei ole suljettu pois, Tuppurainen kommentoi.

Osa EU-maista on toivonut EU:lta ripeämpää toimintaa pakote-asiassa. Niiden mielestä Ukrainaan kohdistuva tunkeutuminen antaa jo itsessään syyn laukaista pakotteet. Tuppuraisen mukaan on tärkeää, että sanktioille on laillinen peruste.