Gabriellan halkaiseman merikylpylän varasuunnitelmat etenevät: arkkitehdit piirtävät Altaalle kelluvia saunoja, löylyihin voisi päästä toukokuussa

Helsinkiläisen merikylpylä Allas Sea Poolin korjausremontti on edelleen selvityksen alla. Varustamoyhtiö Viking Linen risteilyaluksen törmäys sataman laituriin halkaisi Allas Sea Poolin saunarakennuksen kahtia tammikuun puolivälissä.

Alustavien arvioiden mukaan puolet saunarakennuksesta on rakennettava kokonaan uudelleen. Onnettomuuden aiheuttamaa sulkutilaa pyritään paikkaamaan uusilla kelluvilla saunoilla.

– Suunnitelmana on sijoittaa saunarakennuksia kelluvalle allastasolle. Luvat ja aikataulut pitää vielä katsoa, mutta kunnollisesta saunomisratkaisusta on kyse, sanoo Allas Sea Poolin hallituksen puheenjohtaja Raoul Grünstein .

Saunarakennus pysyy suljettuna ainakin kesään asti, mutta ensi viikolla Allas Sea Pool saa avattua kahvila-, kuntoilu- ja tapahtumatoimintansa. Kylpylä- ja uimatilat sekä uudet saunat on tarkoitus avata toukokuussa.

Suosittu turistikohde

Allas Sea Poolin mukaan sen saunoissa vierailee vuosittain noin 250 000 ihmistä, joista noin 20–30 prosenttia on ulkomaisia turisteja.

– Niihin on panostettu paljon. Allas Sea Pool on suosittu, näkyvällä paikalla ja helposti saavutettavissa, joten onnettomuus oli valitettava, sanoo Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Nina Vesterinen .

Vesterisen mukaan Allas Sea Poolin sauna- ja uintikokemus on eksoottinen Suomi-elämys. Kiinnioloa on harmiteltu myös matkailuneuvonnassa.

"Tämä ei jää tähän"

– Viking Line kertoi vain sen tarinan, minkä he haluavat tuoda julkisuuteen. Risteilyalus tuhoaa kolaroidessaan sekä meidän että veronmaksajien omaisuutta. He eivät tiedä onnettomuuden tarkkaa syytä, ja nyt he kertovat, että muiden tulee maksaa vahingot, Grünstein sanoo.