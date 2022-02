Itä-Ukrainan “kansantasavallat“ ovat Venäjän performanssi – lue, miksi ne ovat Putinille niin tärkeitä

1. Putin kyseenalaistaa koko Ukrainan olemassaolon itsenäisenä valtiona

2. Itä-Ukrainan “kapinallisalueet” ovat Venäjän luoma performanssi

Venäjä on halunnut luoda kuvan, että Itä-Ukrainassa on käynnissä maan sisäinen konflikti. Todellisuudessa Venäjä on luonut sodan ja on sen pääosapuoli.