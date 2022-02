Sanaharkka nuorten juhlissa johti tappeluun Tampereen Nekalassa – 21-vuotias vangittiin epäiltynä tapon yrityksestä

Lauantaina yöllä Tampereen Nekalassa sattunut joukkotappelu tapahtui teollisuuskiinteistössä, johon on rakennettu vuokrattava, harrastekäyttöön tarkoitettu tila. Poliisin mukaan tiloihin on tullut juhlimaan etupäässä nuoria henkilöitä ja sisätiloissa sekä tilan ulkopuolella on saattanut olla yön aikana useita kymmeniä henkilöitä.