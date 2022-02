Venäjän toimet Ukrainaa vastaan nostavat esille kysymyksiä myös Fennovoiman ydinvoimalahankkeen tulevaisuudesta

Lintilä toteaa Helsingin Sanomille, että puolustusministeriön syksyllä esittämä laaja selvitys tehdään, mutta sen lopullinen muoto on vielä ratkaisematta. Ministerin mukaan Venäjän toimien takia Pyhäjoen ydinvoimahankkeen toteutumisen ehtoja arvioidaan entistä tiukemmin.

Myös presidentti Sauli Niinistö on kommentoinut Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen turvallisuustilannetta. Ilta-Sanomien (siirryt toiseen palveluun) haastatteleman Niinistön mukaan Venäjän toimet Itä-Ukrainassa tulevat vaikuttamaan analyysin sisältöön.

Turun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori Kari Liuhdon mukaan hanke pitää pysäyttää, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Myös Helsingin yliopiston Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen on samoilla linjoilla, jos väkivalta ja uhka Venäjän puolelta kasvavat.

Fennovoiman laitostoimittaja on venäläinen valtionyhtiö Rosatom, joka vastaa myös Venäjän ydinaseista. Tytäryhtiönsä kautta se on ydinvoimalahankkeen suurin yksittäinen osaomistaja. Myös muutoin venäläisrahoituksella on hankkeessa tärkeä rooli.