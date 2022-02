Analyysi: Putin puntaroi nyt hyökkäyksen hyötyä ja hintaa – eikä puhe lupaa hyvää

Euroopan kuuma kysymys juuri nyt on se, mitä Venäjän presidentti Vladimir Putin tekee seuraavaksi?

Siksi ei ole yllättävää , että Putin on jo päättänyt toisesta ja askeleen radikaalimmasta toimesta. Venäjä on lähettänyt Itä-Ukrainan nukkevaltioihin "rauhanturvaajiksi" naamioituja sotilaitaan.

Länsimaiden mielestä se on jo niin räikeä Ukrainan itsemääräämisoikeuden loukkaus, että länsimaiden olisi pakko siirtyä pakotepuheista tekoihin. Toistaiseksi suunnitellut pankki- ja henkilöpakotteet eivät kuitenkaan ole järeitä.

Pakotteita Venäjä on osannut odottaa eikä näytä niitä pelkäävän. Venäjän Ruotsin-suurlähettiläs Viktor Tatarintsev ehätti toissa viikolla ennakoimaan , ettei Venäjä välitä talouspakotteista "paskaakaan".

Venäjä voi siis pitää "rauhanturvaoperaationsa" hintaa siedettävänä. Samalla on kuitenkin vaikea nähdä, mitä hyötyä Venäjä näkee Donetskin ja Luhanskin kurjistuneiden alueiden isännyydestä.

Kuva: Kuvan lähde: Financial Times, grafiikka: Harri Vähäkangas / Yle

Kolmas, entistäkin vaarallisempi polku lähtee siitä, mitä Venäjä katsoo kuuluvan Donetskin ja Luhanskin nukkevaltioihin, eli mitä aluetta Venäjän muka-rauhanturvaajat voivat valvoa. Se on vielä epäselvää.

Noin kaksi kolmasosaa Donetskin ja Luhanskin maakunnista on Ukrainan hallituksen valvonnassa, mutta Venäjän mielestä sekin alue saattaa siis kuulua "itsenäisiin" valtioihin.

Kaikki tämä on kuitenkin toistaiseksi liittynyt lähinnä Itä-Ukrainaan.

Puheessaan Putin kyseenalaisti koko Ukrainan valtion itsenäisyyden. Putinin mielestä Ukraina on historiallisesti kuulunut Venäjälle eikä Putin nytkään pidä sitä aidosti itsenäisenä, vaan ainoastaan länsimaiden vasallina.

Miksi Venäjä näin tekisi? Venäjällä on aina ydinaseensa, joten on vaikea kuvitella, että Putin aidosti näkisi Yhdysvalloissa, Natossa tai Ukrainassa kohtalokasta ulkopuolista uhkaa.

Sen sijaan on mahdollista, että demokratian tarttuminen Ukrainasta Venäjälle on Putinin suurimpia pelkoja, kuten yhdysvaltalainen toimittaja Anne Applebaum selittää kirjoituksessaan The Atlantic-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).