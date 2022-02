Jo maanantaina luvassa bileilta, joka ei päätykään ennen puolta yötä – yökerhoyhtiö: "Sillä viikolla alkaa ihmisiltä toipumaan pelotus pois"

Night People Groupin toimitusjohtajan Antti Raunion mukaan ravintolarajoitusten poistaminen maaliskuun alussa on ainoa oikeudenmukainen ratkaisu.

– Olisimme olleet valmiina avaamaan jo kaksi viikkoa sitten. Olisimme olleet valmiina pitämään ne auki koko koronasulun ajan. Tämä on ollut pelkkää poliittista teatteria viime joulukuusta lähtien, hän sanoo.

– Meidän työntekijämme alkavat saada täyttä palkkaa, tämä on siis merkityksellinen asia henkilökuntamme kannalta.

Kaikki auki viimeistään viikonloppuna

– Kyllähän tätä on niin kauan odotettu ja veivattu, että kyllä kaikki odottavat tätä kuin kuuta nousevaa. Uskon puhuvani koko alan ja myös asiakkaiden puolesta. On selkeää tilausta sille, että ihmiset pääsisivät jo ulos irroittelemaan, sanoo Suomen Viihderavintolat oy:n markkinointipäällikkö Hans Nordling .

Myös NoHo Partners on pitämässä ravintolansa auki pikkutunneille saakka. Heidän ravintoloihinsa kuuluvat muun muassa Ale Pub Telakka, Henry's Pub, Casino Helsinki ja Wäinö.

– Vihdoin saadaan ihmiset töihin ja päästään elämässä eteenpäin. Koko muu yhteiskunta onkin jo auki, ja Suomi on Euroopan viimeinen maa, missä näin laajoja ravintolarajoituksia enää on voimassa, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström .

Lyhyt varoaika vaikeuttaa työvuorojen tekoa

Helsingin Mikonkadun On the Rocks aikoo myös pysyä aamu neljään auki heti, kun se on sallittua.