Bellingcat: Itä-Ukrainassa merkkejä uusista venäläisjoukoista

Venäjä ei ole virallisesti marssittanut joukkojaan Itä-Ukrainan separatistialueille, mutta Ukrainan rajan yli epävirallisesti saapuneista venäläisjoukoista on jo havaittu merkkejä, kertoo avointa tiedustelutietoa keräävän ja analysoivan Bellingcat-ryhmän perustaja Eliot Higgins STT:lle.

– On selvää, että venäläisjoukkoja on siirtymässä asemiin. Kuvamateriaalia venäläisjoukoista noilta alueilta on paljon. Venäläiset ovat tekemässä aivan niin kuin sanoivat, Higgins kertoo.