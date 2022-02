Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs A-studiossa: Venäjän tavoite on kaataa Ukrainan hallitus ja presidentti

– Venäjän tavoite on kaataa nykyinen hallitus ja presidentti. Korvata nykyinen Ukrainan johto sellaisella, joka on valmis kuuntelemaan ja alistumaan Moskovan tahtoon, Nyberg sanoi tiistaina A-studiossa.

– Jos Nato mainitaan, me innostumme. Tosiasiassa ei ole kysymys Natosta. On kyse siitä, että Venäjä on menettänyt otteen Kiovasta ja se ei halua siihen tyytyä. Venäjä haluaa varmistaa, että Kiovassa on hallitus, joka kuuntelee sitä. Tästähän nyt on kysymys.