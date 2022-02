Mitä yöllä tapahtui Ukrainan räjähdysherkässä tilanteessa? Tässä kolme keskeisintä asiaa

1. Satelliittikuvat: Sotilaallinen toiminta kiihtyy Valko-Venäjällä

Yhdysvaltalainen avaruusteknologiayritys Maxar Technologies julkaisi yöllä tuoreita satelliittikuvia, joiden mukaan Valko-Venäjälle on sijoitettu yli sata uutta sotilasajoneuvoa. Kuvat ovat Maxarin mukaan noin 40 kilometriä Ukrainan rajasta.

2. YK:n pääsihteeri latasi pöytään kovinta tekstiä aikoihin

– Kun yhden maan joukot menevät toisen maan alueelle ilman lupaa, he eivät ole puolueettomia rauhanturvaajia, Guterres painotti.

– He eivät ole rauhanturvaajia lainkaan.

Guterresin kritiikki yhtä YK:n keskeistä jäsenvaltiota kohtaan oli kovinta, mitä tämä on esittänyt sitten vuoden 2017, kun hän nousi järjestön johtoon, kirjoittaa The New York Times (siirryt toiseen palveluun).