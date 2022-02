Queens of the Stone Age -yhtyeessä laulanut Mark Lanegan on kuollut

Queens of the Stone Age -yhtyeen laulajana tunnettu Mark Lanegan , 57, on kuollut.

Vaihtoehtorockin merkkihenkilö

Lanegan aloitti musiikkiuransa amerikkalaisen grunge-yhtyeen Screaming Treesin solistina vuonna 1984. Vuonna 2000 Screaming Trees lopetti ja Lanegan siirtyi laulajaksi Queens of the Stone Agesiin.

Vuonna 1996 perustettu Queens of the Stone Age kuuluu vaihtoehtorockin ja niin sanotun stoner rockin merkkiyhtyeisiin. Lanegan lauloi yhtyeessä vuosina 2000–2005. Lanegania kuullaan sekä pää- että taustavokalistina muun muassa yhtyeen kaupallisesti menestyneimmällä Songs of the Deaf -albumilla.