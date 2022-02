Lunta on nyt joka paikka täynnä ja se on kaupunkisuunnittelun ahneuden syy – asiantuntija: lumitilojen suunnitteluun ei ole edes ohjetta

Lumelle ei tahdo löytyä enää tilaa kaupunkien keskustoista. Syynä on tiivistynyt rakentaminen ja pienet tontit. Ongelma nousee esiin runsaslumisina talvina.

– Se on kaupunkisuunnittelun ahneutta. Poliittiset päättäjät eivät halua jättää tilaa eli tuottamatonta maa-aluetta rakennettuun ympäristöön, sanoo Suomen maisema-arkkitehtiliiton puheenjohtaja Pia Kuusiniemi .

Kuusiniemi kertoo, että viimeiset 15 vuotta Suomessa on ollut käynnissä niin sanottu tiivistämisen trendi. Kuusiniemestä aiemmin alueet kaavoitettiin ja kaupungit rakennettiin väljemmin.

– Meillä on aina ajateltu niin, että talvella jätetään muutama pysäköintiruutu pois käytöstä tai viheralueelle laitetaan se lumi. Mutta kun se viheralue pienenee samanaikaisesti, niin myös käyttöpaine kasvaa niille vähäisille alueille, mitä on rakennetussa ympäristössä.

– Se on valitettavasti unohdettu osuus suunnittelussa. Rakennusvalvonta edellyttää lumitilojen merkitsemistä piirustuksiin, mutta niillekään ei ole mitään mitoitusohjetta. Riittää, että sinne piirretään pieni ympyrä, jossa lukee "lumitila". Sehän on hyvin näennäistä, Kuusiniemi summaa.

Lumi on raskaampaa kuin normaalisti

Lunta on nyt ajankohtaan nähden harvinaisen paljon Pohjois-Suomessa. Etenkin risteysalueilla ja taajamissa korkeat lumipenkat haittaavat näkyvyyttä ja aiheuttavat vaaranpaikkoja liikenteelle. Samaan aikaan omakotiasujat tuskailevat, minne lunta voi lykätä, kun omasta pihasta loppuu jo tila.

Meteorologi Nina Karusto kertoo, että Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, maan keskivaiheilla ja Keski-Lapissa on kertynyt lunta laajalti yli puoli metriä ja suurimmat lumensyvyydet ovat pohjoisen lisäksi itäisessä Suomessa.

Tähän aikaan vuodesta lunta on näillä alueilla tyypillisesti 60–80 senttimetriä, mutta nyt sitä on kertynyt jopa yli metrin. Lumensyvyys on tyypillisesti korkeimmillaan maaliskuussa.