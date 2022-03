Pahanhautoja on karkkivärinen kauhuelokuva täydellisyyden tavoittelusta – amerikkalaisrahoittajat epäilivät suotta suomen kieltä

Telinevoimistelija-tyttö Tinjan perhe on täydellinen. Tai ainakin Ihana arki -videoblogia pitävä Tinjan äiti edellyttää sitä.

Äidillä, isällä, pojalla ja tyttärellä on toisiinsa sointuvat pastelliväriset asut ja toisiinsa sointuvat auvoisat ilmeet. Puutarha kukoistaa ja koti on kuin suoraan karkkimaan sisustustuslehdestä.

Pinnan alla kaikki on kuitenkin toisin.

Vaimonsa vietävissä oleva isä on täysin kujalla, äiti käyttää perhettään ja varsinkin tytärtään oman kunnianhimonsa työkaluna, poikaa hädin tuskin huomataan. Kohtuuttomat vaatimukset kohdistuvat erityisesti Tinjaan, jonka pitää täyttää äitinsä täyttymättömät unelmat menestymällä lajissaan.

Hanna Bergholmin ohjaama ja Ilja Rautsin käsikirjoittama Pahanhautoja on psykologinen kauhufilmi siitä, mitä voi tapahtua, jos kaikki kielteiset tunteet kielletään kulissien ylläpitämisen nimissä ja miten vahingollista jatkuva täydellisyyden tavoittelu on.

Pahanhautojan pinnalta täydellisen perheen vanhempia näyttelevät Sophia Heikkilä ja Jani Volanen, lapsia Siiri Solalinna ja Oiva Ollila. Kuva: Andrejs Strokins

Elokuvan Tinja ansaitsee äidin rakkauden ansaitsee ainoastaan olemalla soma, herttainen ja loputon ylpeyden aihe – ja ymmärtämällä olla olematta millään tavoin häiriöksi. Koska Tinjalla itsellään ei ole lupaa kiukkuun, pettymykseen tai kateuteen, hän hautoo löytämästään munasta itselleen pahan kaksoisolennon.

Sen nimeksi tulee Alli, ja Alli hoitaa Tinjan pimeän puolen.

“Suomi on kuin satukieli”

Pahanhautojan Suomen ensi-ilta on vasta nyt, mutta se on jo ehtinyt osallistua kotimaisen elokuvan voittokulkuun maailman merkittävimmillä festivaaleilla.

Elokuva sai ensi-iltansa Yhdysvaltain tärkeimmillä elokuvajuhlilla Sundancessa, se on voittanut Gérardmerin elokuvafestivaalin kilpasarjan Ranskassa ja saanut suitsutusta alan kansainväliseltä lehdistöltä. Nyt sillä on levityssopimus yli 40 maahan – mukaan lukien Yhdysvaltoihin.

Käsikirjoittaja Ilja Rautsi arvelee keskeiseksi suosion syyksi sitä, että Pahanhautojan yhdistelmä kauhua, psykologista draamaa ja metaforista tasoa tarjoaa uuden näkökulman siihen, mitä kotien suljettujen ovien sisällä todella tapahtuu.

– Siinä on jotain kiehtovaa, kun draama on jäsennelty kauhugenren kautta. Se vaatii ihan oman logiikkansa ja sillä tavoin mielestäni voidaan kertoa jotain syvempää kuin puhtaan realismin keinoin. Pahanhautoja on myös hirveän vilpitön ja haavat auki tuuleen -henkinen elokuva. Uskon, että se on tunnistettu, Rautsi pohtii.

Käsikirjoittaja Ilja Rautsin mielestä kauhu tyylilajina mahdollistaa asioiden syvemmän käsittelyn kuin realismi. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Menestys on näpäytys epäilijöille. Osa amerikkalaisrahoittajista arveli etukäteen, ettei suomenkieliselle elokuvalle ole yleisöä maailmalla, kertoo ohjaaja-käsikirjoittaja Hanna Bergholm.

– Maailmassa on muitakin kieliä kuin englanti. Halusimme pitää elokuvan suomenkielisenä myös siksi, että se sopii niin hyvin kauhudraamaan. Suomen kielestä ei tajua kukaan ulkomailla mitään. Se on kuin satukieli ja sopii elokuvan tunnelmaan tyylikkäästi. On osoittautunut, ettei se ainakaan ole leviämisen este.

Yksi Pahanhautojan menestyksen salaisuuksista on onnistunut roolitus.

Turkulainen Siiri Solalinna, 15, valittiin Tinjan ja Allin kaksoisrooliin 1200 hakijan joukosta. Kuvausten aikaan hän oli vasta 12-vuotias.

– Kuvausten aikaan mä olin vielä niin pieni, etten oikein edes tajunnut koko tarinaa. Nyt kun mietin, se kertoo muun muassa siitä, että vanhempien täytyy olla läsnä ei vain fyysisesti, vaan ihan oikeasti ja antaa lapselle huomiota. Muuten kaikki kääntyy huonoksi.

Kallein suomalaisnaisen pitkä fiktio

Neljän miljoonan euron Pahanhautoja on toistaiseksi kallein suomalaisnaisen ohjaama pitkä fiktioelokuva. Bergholmin mielestä budjetista ja sukupuolesta on syytä puhua samaan aikaan, kunnes niistä ei enää tarvitse puhua.

Miesten elokuviin löytyy enemmän rahaa, ja he myös pääsevät ohjaamaan ensimmäisen pitkän elokuvansa naisia aikaisemmin.

Liki nelikymppinen Hanna Bergholm oli ollut alalla jo kymmenen vuotta ja ohjannut useita kansainvälisillä festivaaleilla palkittuja lyhytelokuvia ennen kuin rahoittajat uskoivat hänen selviävän pitkän elokuvan tekemisestä.

– Tilastollisesti meillä on edelleen isommat budjetit miesohjaajille, ja tästä on tärkeä puhua, kunnes kaikki rahoittajat havahtuvat tasa-arvoon.

Ohjaaja Hanna Bergholm kaipaa lisää moniulotteisia ja samaistuttavia naishahmoja valkokankaalle. Kuva: Pekka Tynell / Yle

“Täydellisyyden vaatimus koskee etenkin naisia”

Pahanhautoja sai alkunsa pikatreffeiltä.

Elokuvasäätiön järjestämissä viiden minuutin kohtaamisissa ei kuitenkaan etsitty romanttista yhteyttä, vaan törmäytettiin käsikirjoittajia ja ohjaajia toisiinsa.

Hanna Bergholmin ja Ilja Rautsin välillä kipinöi: heillä oli samankaltaisia ajatuksia elokuvantekemisestä. Bergholm syttyi Rautsin yhden lauseen ideasta: poika hautoo munasta itselleen pahan kaksoisolennon. Bergholm ja Rautsi kehittivät tarinan yhdessä, mutta varsinainen käsikirjoitus on Rautsin tekemä.

Heti alkuun Bergholm halusi tehdä alkuperäisideaan yhden olennaisen muutoksen: pojasta piti tehdä tyttö. Bergholmin mielestä naisten ja tyttöjen tarinoita kerrotaan yhä liian vähän, etenkin moniulotteisten, samaistuttavien naisten ja tyttöjen.

– Mulle oli hirveän tärkeää kertoa tytöstä ja hänen äidistään, joka ei salli tyttärelleen mitään virheitä. Täydellisyyden vaatimus koskee yhteiskunnassa mielestäni enemmän naisia kuin miehiä. Meille naisille asetetaan hirveästi vaatimuksia siitä, millaisia pitää olla ja miten käyttäytyä, että kelpaa. Aina pitää yrittää enemmän ja enemmän, kuvailee Bergholm.

Pahanhautojassa äidin rakkaus edellyttää tyttären täydellisyyttä. Kuva: Silva Mysterium

Naisten aggressiota pidetään Bergholmin mukaan rumana, negatiivisia tunteita ei-toivoittuina. Ylipäätään nykyaika patistaa kaikkia ihmisiä esittelemään vain paraatipuoltaan.

– Elokuvan äiti haluaa luoda yleisölleen kuvan, että hänen perheessään ei kukaan ole koskaan vihainen tai surullinen ja kaikki on aina hyvin. Tämä on asia, joka koskee meidän aikaamme: itse kukin näyttää somessa hirveän positiivista kuvaa elämästään.

Tinjan voimistelukohtauksissa käytettiin sijaisnäyttelijää. Tinjaa esittävän Siiri Solalinnan oma laji oli kuvausaikaan muodostelmaluistelu. Nykyisin hän harrastaa myös yleisurheilua. Kuva: Andrejs Strokins

Kauhu pelottaa, pelottava kiehtoo

Hanna Bergholm ei ole koskaan ollut mikään varsinainen kauhufani, vaikka pelon visuaalinen käsittely onkin kiinnostanut häntä aina.

Käsikirjoittaja Ilja Rautsille Pahanhautojan genrevalinta oli ilmeisempi. Rautsi on rakastanut kauhuleffoja siitä asti, kun näki 8-vuotiaana 1950-luvun horrorklassikko Kärpäsen.

– Elokuva päättyy siihen, että ihmispäinen kärpänen on hämähäkin verkossa ja huutaa help meeeee, kun hämähäkki tulee kohti. Se pelotti tosi paljon. Lapsena kiskoin yöksi kaikki pehmolelut peiton alle, koska niille voisi tapahtua pedin ulkopuolella jotain kamalaa.

Rautsi on tehnyt jo aiemmin huumoripitoisia, ajankohtaisia teemoja ruotivia kauhuelokuvia lyhyessä formaatissa. Miesselittäjiä irvivä Helsinki Mansplaining Massacre keräsi palkintoja maailmalla, ja kikkelinkuvien lähettelijöitä rienaava Night of the Living Dicks on parhaillaan katsottavissa Areenassa.

Rautsin mielestä Pahanhautoja on loogista jatkumoa tähänastiselle työlle.

– En haluaisi olla ilman pelkoa. Se on kiinnostavaa, siinä on tuntematonta, joka vetää puoleensa.

Vaikka elokuva on pelottava, oli kuvauksissa turvallista. Kaikki käsikirjoituksen hurjat jutut käytiin lapsinäyttelijöiden kanssa huolella etukäteen läpi.

Siiri Solalinna on koko työryhmän puolesta iloinen ja ylpeä Pahanhautojan menestyksestä. Näytteleminen kiinnostaisi myös jatkossa. – Olisihan se kivaa, jos tulisi jotain tarjouksia. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Siiri Solalinnan vastanäyttelijänä oli suuren osan elokuvasta kuolaava, lintumainen hirviöotus, Tinjan ystävä ja riesa.

Animatronisena nukkena toteutettu hahmo on alansa yhden huipun, lontoolaisen Gustav Hoegenin käsialaa. Hoegen on suunnitellut olioita muun muassa Star Wars -elokuviin, Jurassic Worldiin ja Alien Prometheukseen.

Lintumonsteri ei pelottanut Solalinnaa, mutta muita tunteita se kyllä herätti.

– Kuvauksissa se oli sellainen ihonvärinen vahanukke, jossa oli jotain limaa ja märän näköisiä sulkia. Piti vähän totutella siihen, että uskalsin koskea siihen. Se oli tosi ällöttävän näköinen!