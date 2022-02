Maitotilallinen sai tarpeekseen kauppojen jatkuvasta hinnan kilpailutuksesta – pyytää nyt kuluttajia ostamaan kalliimpia maitopurkkeja

Maitotilayrittäjä Sari Rouvinen on aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa ja lauantaina hän sai aikaan kommenttien vyöryn, kun hän pyysi kuluttajia vaihtamaan maitonsa kalliimpaan.

Päivitys on kerännyt tuhansia tykkäyksiä ja tähän mennessä yli 15 000 jakoa. Rouvinen on kertonut kannanotostaan myös useissa eri medioissa.

Kuluttajista pyyntö on tuntunut hämmentävältä. Minkä vuoksi kauppojen omat merkit, kuten Pirkka ja Kotimaista, olisivat meijereiden brändejä huonompi vaihtoehto maidontuottajille?

Kyseessä on siis samanlaista kotimaista maitoa, kuin brändienkin maitopurkeissa. Tuotteista vaan maksetaan vähemmän.

Kesko vastaa: Emme tiedä tuottajien osuuksista

Elintarviketeollisuuden mukaan kaupalla on kaksoisrooli

Elintarviketeollisuuden, kuten meijereiden edunvalvojana toimii Elintarviketeollisuusliitto. Liiton toimitusjohtajan mukaan kaupalla on vahva rooli ruoan arvoketjussa. Rooli on kaksijakoinen, sillä kauppa toimii teollisuuden suuntaan paitsi ostajana, myös oman tuotemerkin tuottajana.

– On erittäin iso riski siihen, että se rooli vahvistuu niin merkittäväksi, että teollisuus kokee, että ei ole enää minkäänlaista neuvotteluasemaa, sanoo liiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä .

Keskon Harri Hovi kertoo, että yleisin omien merkkien kilpailutusjakso on tällä hetkellä neljä kuukautta. Suurin osa sopimuksista neuvotellaan suoraan meijereiden kanssa, jotka puolestaan neuvottelevat omat hintansa maidontuottajien kanssa.

– Pirkka on osa kokonaisuutta. Pirkka ei korvaa brändituotteita, mutta meille on tärkeää, että on erilaisia vaihtoehtoja, hän sanoo.