Suomalaisprofessori ehdottaa Venäjälle pakotetta, jota ei ole vielä kokeiltu käytännössä – voisi estää tietokoneiden viennin maahan

Väätänen on kahden vuoden ajan tutkinut pakotteiden vaikutuksia Venäjän talouteen.

Hän ei usko nykypakotteiden suureen vaikutukseen, mutta pitää merkittävänä sitä, että Eurooppa ja Yhdysvallat ovat löytäneet pakotteissa keskusteluyhteyden. Yhteyden löytämistä on edesauttanut Joe Bidenin nouseminen Yhdysvaltain presidentiksi.

– Sillä on iso vaikutus tähän tilanteeseen, että yhtenäinen läntinen rintama miettii pakotekeinoja. Voidaan myös sanoa, että suurin osa pakotearsenaalista jäi vielä käyttämättä ja otetaan tarvittaessa käyttöön.

Lisää keinoja takataskussa

Kuinka pakotteisiin voi varautua?

Väätänen on tutkinut sitä, kuinka pakotteiden kohteena olevat voivat varautua pakotteisiin. Keinoja on käytännössä neljä.

– Ensimmäinen asia on ennakkomietintä siitä, millaisia pakotteita voi tulla, ja pakotteisiin varautuminen etukäteen. Tähän esimerkiksi EU on varautunut sillä, että pakotteet pidetään aika piilossa ja kerrotaan vain, että massiivisia pakotteita on valmisteltuna, Väätänen kertoo.