Koronan syytä tämäkin: kouluruokaa päätyy entistä enemmän roskiin, koska ruokailijoiden määrää ei voi enää ennustaa

Hävikkiruoan määrä on kasvanut korona-aikana kouluille ja päiväkodeille aterioita valmistavissa suurkeittiöissä. Ilmiö on tuttu esimerkiksi Jyväskylässä toimivan Kylän Kattauksen toiminnassa.

Kylän Kattaus valmistaa päivittäin kouluihin ja päiväkoteihin noin 18 000 ruoka-annosta ja se on valtakunnallisesti 10 suurimman ruokapalvelun joukossa.

Hävikin hallinta on käytännössä mahdotonta, sillä tieto poissaoloista ei tule ruoanvalmistuksen näkökulmasta ajoissa.

– Ei tiedä perheet, ei tiedä rehtorit, eikä tiedä varhaiskasvatuksen yksiköt. Pahimmillaan yli 100 oppilasta on ollut yhtenä päivänä yllättäen pois yhdestä koulusta, Puikkonen kuvailee tilannetta.

Ennakoimattomien poissaolojen lisäksi hävikkiä syntyy myös ruokailuun liittyvien poikkeusjärjestelyjen vuoksi. Jyväskylässä on tällä hetkellä käytössä pidennetyt ja porrastetut ruokailuajat sekä luokkaruokailu. Kun ruokaa jaetaan useampaan luokkaan, syntyy jakohävikkiä.

Hävikille ei ole tehtävissä mitään

Niissä kouluissa, joissa on linjasto, henkilökunta on voinut ostaa ruokaa mukaansa myös korona-aikana. Henkilökunnalle myydyn ruoan määrä ei kuitenkaan ole kovin suuri, kertoo Puikkonen.

Puikkosen mukaan vielä on liian aikaista arvioida, milloin hävikkiruokailu jälleen alkaa. Sitä ennen kouluissa on palattava normaaliin ruokailurytmiin ja aloitettu välipalojen myynti. Sopiva ajankohta päätetään yhdessä rehtoreiden kanssa.

Koronahävikin kustannuksia vaikea arvioida

Jyväskylässä on myyty hävikkilounaita seitsemässä koulussa. Yli jäänyttä lounasruokaa on voinut ostaa oppilasruokailun päätyttyä 1,50 eurolla. Sitran Resurssiviisas Jyväskylä -pilottihankeesta käynnistynyt toiminta on levinnyt eri puolille maata.