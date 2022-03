Puhelinmyynnin säännöt kiristyvät pian merkittävästi – joulukuusta lähtien kauppoja ei enää "klousata" puhelimessa

Hallitus aikoo kiristää puhelinmarkkinoinnin sääntöjä. Eduskunnalle annetun ehdotuksen mukaan puhelinmyyjien on jatkossa toimitettava asiakkaalle tarjous kirjallisesti.

Kauppa on syntynyt vasta, jos asiakas vahvistaa tilauksen puhelun jälkeen.

Lakimuutoksen on määrä astua voimaan joulukuun alussa. Myyntimiehet ja mediapäättäjät vastustavat sitä rajusti.

"Ei alassa ole mitään vikaa"

– Pääosin ongelmat on johtuneet muutamasta toimijasta, jotka eivät enää markkinoilla ole. Ja nyt kaikki muut joutuvat kärsimään siitä.

Parin vuoden aikana mediassa on raportoitu kahdesta sähköyhtiöstä, jotka lähettelivät entisille asiakkailleen aiheettomia laskuja perintätoimistojen kautta ja joutuivat sittemmin muun muassa poliisitutkinnan kohteiksi (siirryt toiseen palveluun) . Fi-Nergystä ja 365 Hankinnasta tehtiin kuluttajaviranomaisille vuonna 2020 yhteensä noin 1500 valitusta.

Puurusen johtama Prime Sales työllistää sata henkilöä ja tekee sähkömyyntiä esimerkiksi Fortumille ja Väreelle. Yhtiö on Suomen asiakasmarkkinointiliiton jäsen ja noudattaa sen sopimaa yhteistä kauppatapaa.

Yrittäjä kertoo pettyneensä uuteen lakiesitykseen ja tapaan, jolla se on valmisteltu. Oikeusministeriön asettama työryhmä ei esittänyt (siirryt toiseen palveluun) kiristyksiä puhelinmyynnin sääntelyyn, mutta sellaiset kuitenkin sorvattiin (siirryt toiseen palveluun) .

Joonas Puurunen on valittanut asiasta oikeuskanslerille.

"Kahden viikon peruuttamissaika on hyvä suoja"

Myyntiyrittäjän mukaan kuluttajilla on jo tällä hetkellä hyvä suoja – kahden viikon peruuttamisaika.

– Kuluttajat saavat nykyisin puhelimessa tehdyn sopimuksen jälkeen automaattisesti tilausvahvistuksen kirjeenä tai sähköisissä viestimissä. Sen jälkeen alkaa 14 vuorokauden peruuttamisaika, jonka kuluessa tilauksen voi perua ilman syytä. Eli kuluttajalla on jo suojaa.

Puurunen muistuttaa myös, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto on juuri saanut uusia toimivaltuuksia väärinkäytösten suhteen.

– Valvova viranomainen on kuitenkin ollut laiska puuttumaan. He ovat saaneet uusia valvontakeinoja ja sanktiomenettelyjä, mutta eivät ole niitä kovin ahkerasti käyttäneet.

Asiakasmarkkinointiliitto on arvioinut, että vahvistusmenettelyn käyttöönotto heikentäisi yritysten kannattavuutta ja johtaisi 2000–3500 puhelinmyyntialan työpaikan katoamiseen.

"Lapsi pesuveden mukana"

– Puhelinmyynnin sääntely on perusteltua. Siellä on paljon lieveilmiöitä ja ongelmia, mutta ne ongelmat on kaikkialla muualla paitsi lehtien puhelinmyynnissä, sanoo mediayhtiö Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.