Hovioikeus kovensi Kannelmäen puukottajan tuomiota – sai 18-vuotiaan miehen taposta yhdeksän vuotta vankeutta

Pesonen liikkui kaverinsa kanssa Kannelmäen juna-asemalla, kun he kohtasivat uhrin. Miesten välille syntyi sanaharkkaa sekä käsirysy, jonka seurauksena Pesonen veti kassistaan fileerausveitsen ja iski sen uhrin keskivartaloon.

– Hänen on täytynyt mieltää menettelynsä varsin todennäköiseksi seuraukseksi uhrin kuolema, eikä tätä arviota horjuta se, että veitsellä on lyöty vain kerran ja että tilanne on ollut nopea, hovioikeus perustelee ratkaisuaan.