Salla Koivumaa, 22, sai siivoojan töitä, mutta päätyi kattonosturiin ja teräsuralle – tekniikan ala tarjoaa jopa ennätyspaljon kesätöitä

Tulevalla konetekniikan insinöörillä on vielä yksi vuosi opiskeluja jäljellä.

Nyt hän on ollut neljä kesää terästehtaalla kesätöissä ja se viideskin häämöttää tulevana kesänä.

Kaupan ala työllistää Suomessa

Elinkeinoelämän keskusliitto arvioi, että viimeisen kahden vuoden aikana on menetetty noin 70 000 kesätyökokemusta. Nyt kolmannes sen jäsenyrityksistä ilmoittaa, että he palkkaavat kesätyöntekijöitä enemmän kuin viime kesänä.

Suomessa eniten kesätyöpaikkoja on kaupan alalla. Suurimpana S-ryhmän osuuskaupat ja yritykset kertovat työllistävänsä tulevana kesänä ympäri Suomen noin 15 000 nuorta.

Teollisuusvaltaisilla alueille, kuten Meri-Lapissa, kesätöitä on runsaasti myös teollisuudessa. Esimerkiksi Outokumpu työllistää tulevana kesänä noin 500 kesätyöntekijää Tornion terästehtaalle ja Kemin kaivokselle.

Salla Koivumaa on työskennellyt muun muassa kylmävalssaamon valvomossa.

Vakipaikka tehtaalla kiinnostaa opiskelujen päätyttyä

Salla Koivumaa on viihtynyt tehdastyössä. Hän kehuu työyhteisöä mahtavaksi ja sitä, että hänet otettiin hyvin sinne vastaan.

– Tekniikka kiinnostaa, kaikki tämä valssausprosessi itsessään ja miten ruostumaton teräs tehdään. Ja kun se on mielenkiintoista, niin täällä jaksaa ollakin.

Koivumaasta on tärkeää, että nuorille löytyy kesätyöpaikkoja läheltä kotiseutua ja opiskelupaikkaa.

– Täällä Meri-Lapissa on hieno mahdollisuus päästä näkemään tätä teollista puolta. Opiskelija tarvitsee myös tienestiä. Se mitä koulussa on oppinut teoriassa, niin täällä sen on oppinut käytännössä. Samalla oppii työelämän pelisääntöjä.